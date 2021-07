Bagni: “Per domani sera contro l’Inghilterra punto su Lorenzo”

Salvatore Bagni, ex campione del Napoli e dirigente sportivo, è intervenuto in diretta in Marte Sport Live della sera su Radio Marte: “L’Italia è favorita, per me lo era tecnicamente anche prima dell’inizio del torneo insieme alla Francia. I transalpini sono stati presuntuosi e sono usciti. Certo l’Inghilterra giocherà in casa, hanno diversi calciatori di talento e veloci, ma l’organizzazione del team di Mancini è un’altra cosa. Punto ancora sul talento di Insigne, spero possa essere decisivo”.