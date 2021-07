A Dimaro-Folgarida le prime due gare amichevoli. Out i nazionali e c’è il dubbio Ghoulam

Dal 15 al 25 Luglio il Napoli tornerà a Dimaro-Folgarida, dopo un anno di assenza, causa pandemia, ma con tanta voglia di ricominciare. Gli azzurri si alleneranno il 15 alle ore 17,30 davanti a 700 tifosi. La prima amichevole sarà il 18 contro la Bassa Aunania presso il Centro Sportivo di Carciato. Il 21 incontro Spalletti e i due giocatori che risponderanno alle domande dei tifosi senza filtri. Il 23 il d.j. set Daniele Bellini sarà in Piazza Madonna della Pace per la presentazione della squadra. Il giorno dopo seconda amichevole contro la Pro Vercelli allenata da Beppe Scienza, poi il 25 si torna a Napoli. Il 31 Luglio sfida di prestigio contro il Bayern Monaco. In Trentino mancheranno i sette Nazionali, più Lozano ed è in dubbio Ghoulam che ieri ha fatto un nuovo controllo, dove procede tutto per il meglio.

La Redazione