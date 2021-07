SERIE A FEMMINILE – Il Napoli riporta in Italia la statunitense Garnier

Da Empoli a Napoli passando per la Danimarca. Emily Garnier, difensore centrale nata a Littleton in Colorado il 21 marzo del 1996, torna in Italia dopo l’avventura con il Fortuna Hjorring, club approdato in Champions nel quale ha collezionato venti presenze nell’ultima stagione (realizzando anche un gol). La Garnier ritroverà nel Napoli Femminile mister Pistolesi che l’ha allenata in Toscana.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile