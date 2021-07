Pietro Lo Monaco, direttore sportivo: L’Inghilterra? Sui calci piazzati sono pericolosi…”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Pietro Lo Monaco, direttore sportivo:

“L’Italia ha risvegliato animi sopiti. L’ultima volta che l’Italia ha vinto gli europei lo ha fatto con Ferruccio Valcareggi in panchina. Nell’Italia di allora giocava Antonio Juliano. Valcareggi cambiò lui e l’ossatura della squadra. L’ Italia vinse 2 a 0. Questo per dire che i ricambi reciteranno un ruolo importantissimo. L’Inghilterra, in mezzo al campo, non mi fa impazzire. Davanti può rompere gli equilibri. In difesa, hanno Walker che è un grande talento, il resto è gente da “Wilma dammi la clava”. Sui calci piazzati sono pericolosi, ma Bonucci e Chiellini stanno disputando un grande Europeo. Jorginho da pallone d’oro? Il pallone d’oro, con tutto il rispetto, va assegnato alla gente fuori dal normale. Jorginho è un grande centrocampista, ma il pallone d’oro non l’ha vinto Maldini, nella sua vita. Gente che, nel proprio ruolo, è rimasta nella storia”.

Fonte: Radio Punto Nuovo