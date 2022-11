Pierfrancesco Valentini, console di Gran Bretagna: “Se il migliore fosse Insigne? Ho un po’ più di un’anima azzurra…

A “Punto Nuovo”, Pierfrancesco Valentini, console di Gran Bretagna in Campania e Puglia:

“Proverò ad essere imparziale, ma sarà comunque la festa dello sport di due nazioni che si vogliono bene. Certo, dovesse segnare l’Italia, non potrò non esultare. Spocchia su “It’s coming home”? No, gioiscono per un risultato raggiunto. Siamo anche nel post Brexit, per loro è un risultato importante. La Gran Bretagna ha lasciato l’Unione Europea, ma non l’Europa. Se il migliore fosse Insigne? Ho un po’ più di un’anima azzurra, quindi figurarsi se dovesse segnare Lorenzo…”

Fonte: Radio Punto Nuovo