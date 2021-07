Novità nello staff medico del Napoli, è entrato il direttore del Gemelli Training Center

Le novità arrivano anche dallo staff. Il Napoli accoglie una nuova figura nel suo staff medico. L’annuncio è arrivato prima della conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti e riguarda il dottor Raffaele Landolfi, ex direttore della medicina interna del Policlinico Gemelli e direttore del Gemelli Training Center. «Per il Napoli c’è una quantità di raccolta dati impressionante. Per ogni calciatore ci sono tutti i dati di performance, analizzati da esperti di big data, per capire i parametri in grado di prevedere un infortunio o di analizzare un calo di rendimento», ha spiegato il dottor Landolfi prima di mettersi subito al lavoro. Fonte: Il Mattino