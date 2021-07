Napoli-Insigne, per il rinnovo ci vorranno Spalletti e la diplomazia

Il Napoli e il rinnovo di Lorenzo Insigne, sarà un rebus davvero non semplice da risolvere e non sarà una questione breve. In questo momento ci vorrà un lavoro diplomatico e soprattutto il parere di Luciano Spalletti. Il mister in passato con i capitani non ha avuto un lavoro facile, ma dovesse dimostrare di volerlo a tutti i costi sarebbe un passo in avanti non da poco. Un altro aspetto sono le parole di AdL che prima ha detto: “Ci dovremo incontrare” a “Se vuole andare in Europa è una sua scelta”. Certo non il miglior viatico per trattare il rinnovo. Il capitano del club azzurro però in ritiro pensa all’Italia, sempre allegro e sorridente, perciò lui dopo avrà tutto il tempo per parlare con la società e trovare la migliore soluzione. A Castel di Sangro potrebbe avere l’occasione per chiacchierare con il tecnico di Certaldo e a quel punto si capiranno molte cose. Una cosa è certa, o si rinnova o sarà addio, come dicono le pagine de “il Mattino”, difficilmente ci sarà una terza via.

La Redazione