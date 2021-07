Napoli-Emerson Palmieri, da lunedì si farà sul serio

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla domanda su Emerson Palmieri, ad un certo punto gli è scappato: “Potrei averlo telefonato”. Questo concetto fa capire che in cima alla lista c’è il terzino sinistro del Chelsea per il club azzurro. Il ragazzo, come detto dalla Gazzetta dello Sport, vuole vestire la maglia dei partenopei, ha già dato il suo assenso. Ora è chiaro che ci vorrà un incontro tra le parti per smussare gli angoli. Da lunedì si farà sul serio ed è possibile una formula alla “Bakayoko” per avere a sinistra l’ex di Palermo e Roma.

La Redazione