Mertens piace molto a Sergen Yalçın che tenta l’affare low cost

Anche a 34 anni e dopo una stagione altalenante, non mancano le pretendenti per Dries Mertens, l’attaccante belga del Napoli che è all’ultimo anno di contratto con gli azzurri. Secondo quanto riportato da Spor Arena, infatti, il Besiktas avrebbe inserito il nome di Mertens sulla lista della spesa per il mercato estivo su richiesta del proprio allenatore. Mertens, infatti, piacerebbe molto a Sergen Yalçın che dallo scorso anno allena i bianconeri. L’allenatore dei turchi avrebbe chiesto alla società il belga e avrebbe anche contattato l’entourage del calciatore del Napoli per sondare il terreno. Dopo un Europeo non esaltante, Mertens si è dovuto sottoporre a un intervento alla spalla e non sarà a disposizione di Spalletti per il ritiro di Dimaro. Mattino.it