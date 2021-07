Mercato Napoli – Emerson Palmieri, troppo alta la richiesta dei Blues

Sembra davvero troppo alta la richiesta del Chelsea per la cessione di Emerson Palmieri, 20 milioni di euro. Troppo alta per due motivi fondamentali, primo perchè in questi ultimi due anni le difficoltà economiche hanno toccato tutti i club di Serie A. E poi, Emerson Palmieri è un terzino che nell’ultimo anno è stato più in panchina che in campo. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la prossima settimana sarà fondamentale per capire se il club inglese potrà o meno abbassare le pretese, incontrando il ds azzurro Giuntoli. Mentre l’entourage del giocatore dovrà capire se ci sono o meno le possibilità di una cessione.