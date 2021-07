Longhi: “Spalletti può essere la sorpresa del campionato con una squadra come quella del Napoli”

Il giornalista Bruno Longhi, ha parlato della presentazione dei tecnici di Napoli e Roma attraverso le frequenze di TMW Radio: “Mourinho, frecciate all’Inter? Sono state parole inopportune. Lui ha bisogno di sentire il rumore dei nemici. Ha parlato scientemente della sua ex squadra, che è la squadra da battere. Lui è lo Special One, ma non troppo, visto che dopo la finale di Madrid firmò subito col Real. E’ rimasto indietro come comunicazione, deve vincere per non rischiare di diventare la parodia di se stesso”. Chi può stupire in Serie A? “Non è un Milan ancora definitivo, mancano ancora alcune mosse di mercato. L’unica squadra che può andare sul velluto è la Juventus. Ora vedremo cosa faranno le altre. Chi continua sotto traccia è l’Atalanta, che se trova la continuità è da Scudetto, così come il Napoli. Spalletti con una squadra così può essere la sorpresa. Sarri-Luis Alberto? Vedremo cosa spiegherà Luis Alberto, come ha detto il tecnico. Però la Lazio ha un grande allenatore, si sistemerà con la difesa a quattro, torna Felipe Anderson. Vedremo cosa farà”.