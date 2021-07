Gli Europei itineranti non hanno convinto. Ceferin: “Non li supporterei ancora”

Giunti quasi al termine, questi campionati Europei hanno però non convinto per una cosa. Le pertite giocate nei vari stadi d’Europa non hanno lasciato tutti d’accordo. Ecco il pensiero di Alexander Ceferin, presidente della Uefa sugli Europei itineranti, ai microfoni della BBC.

“Se lo chiedete a me vi dico che io non supporterei nuovamente un Europeo itinerante perché penso che sia troppo impegnativo e in un certo senso scorretto. Alcune squadre devono percorrere più di diecimila chilometri e altre solo mille per esempio, e questo non è giusto per i tifosi. Alcuni tifosi dovevano essere a Roma ed entro un paio di giorni dovevano raggiungere Baku, così non va bene. E’ un’idea interessante, ma difficile da realizzare. Non credo che lo rifaremo in futuro”.