Elmas cambia sport? Sì ma solo in vacanza

Le vacanze di un calciatore sono il momento ideale per staccare la spina e ricaricare le batterie. Oppure, come nel caso di Elmas, il momento giusto per provare nuove discipline sportive: il centrocampista del Napoli è in Macedonia dopo l’eliminazione dall’Europeo con la sua nazionale e si sta allenando insieme con Dejan Mitrovski-Urko, tra i più conosciuti atleti di kickboxing del Paese.

Elmas ha regalato allo speciale maestro anche una sua maglia azzurra.

Per il video CLICCA QUI

Fonte: mattino.it