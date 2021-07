Di Marzio: “Spalletti si è confermato aziendalista, ha dato l’idea di essersi accontentato”

Gianni Di Marzio, intervenuto su Radio Marte, ha commentato la presentazione del neo allenatore del Napoli, Luciano Spalletti: “”Come giudico le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa? Si è confermato abbastanza aziendalista, mi ha dato l’idea di essersi accontentato. Un tecnico bravo come lui deve già sapere perché la squadra del Napoli sia venuta meno contro l’Hellas Verona. Deve capire se se la sono fatta sotto tre giorni prima, per intenderci Che significa che deve entrarci dentro, per capire di che Napoli si tratta? Un allenatore come lui deve già saperle, certe cose. Il Napoli deve convincersi di essere forte? Ma deve convincerla lui, la squadra!. Spalletti deve capire perché questi ragazzi hanno buttato via la Champions League. A mio avviso, senza voler dare lezioni a nessuno, quando Spalletti sarà entrato ‘dentro al Napoli’, come dice lui, sarà tardi, perché ci troveremo a settembre o novembre. Mercato? Le squadre non si fanno con le figurine Panini. Non basta dire che ti piace Rodrigo De Paul, bisogna trovare calciatori complementari, vanno scelti in maniera intelligente. Quando mi chiamava un presidente, io operavo in un certo modo, comprando elementi compatibili tra loro. Si stila una lista di dieci giocatori per ruolo e, se non arriva il primo della lista, magari punti a qualcun altro: ma deve avere quelle caratteristiche lì”.