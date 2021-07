Con la Gold Cup a rischio il doppio ritiro per il “Chucky” Lozano

Mertens, come ha già anticipato Spalletti in sede di presentazione, potrebbe fare un blitz magari già sulle Dolomiti per incontrare il nuovo allenatore e salutare i compagni di squadra. Dries, reduce dall’intervento di stabilizzazione alla spalla sinistra eseguito in Belgio subito dopo l’eliminazione ai quarti con l’Italia, dovrà osservare un mese di assoluto riposo e poi si dedicherà alla riabilitazione: ciò significa che salterà sia il ritiro di Dimaro, sia quello di Castel di Sangro. In Val di Sole mancheranno anche gli altri nazionali Insigne, Di Lorenzo e Meret, impegnati domenica nella finale dell’Europeo con l’Inghilterra; Ospina, oggi alle prese con la finale per il terzo posto in Coppa America con la Colombia; e Lozano, convocato dal Messico per la Gold Cup. Il Chucky, tra l’altro, è a forte rischio anche per l’Abruzzo: la competizione Concacaf comincerà domani e finirà il 1° agosto, e ciò significa che se i messicani arriveranno fino in fondo lui salterebbe l’intera preparazione. Lorenzo e gli altri, invece, sono tutti attesi a Castel di Sangro dal 5 al 15 agosto. Tra i due ritiri, amichevole di lusso: il 31 luglio con il Bayern a Monaco di Baviera.

Fonte: F. Mandarini (CdS)