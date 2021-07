Colpo in attacco per mister Piovani che avrà a disposizione per la stagione 21/22 l’attaccante classe ’99 Sofia Cantore. La calciatrice, che nella passata stagione ha segnato 10 gol con la maglia della Florentia San Gimignano, arriva in prestito dalla Juventus.

Benvenuta Sofia!

Fonte: sassuolocalcio.it