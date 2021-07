Alberto Polverosi, giornalista: “Insigne? Ha fatto un grandissimo europeo…”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Alberto Polverosi giornalista del Corriere dello Sport:

“Speriamo che Spalletti abbia caricato bene Insigne per la finale. Finora, Insigne ha fatto un grandissimo europeo. E ne abbiamo un gran bisogno del miglior Insigne, anche per l’ultimo atto. In questi sette anni di Nazionale, Insigne maturato una coscienza incredibile delle sue potenzialità. Aveva già certi movimenti. Oggi è più consapevole. Ed in pieno possesso di tutte le sue qualità. Ed è consapevole di poter stabilire una differenza notevole durante la partita. Soprattutto nei confronti del suo diretto avversario. Ed io spero, che tutta questa differenza, la faccio vedere contro l’Inghilterra davanti a Walker. Che sarà il suo avversario. Insigne, al meglio, è come Sterling per l’Inghilterra. Rinnovo con il Napoli? La spinta emotiva è quella che può determinare certe trattative. Insigne esce fortificato da questo Europeo. Anche perché ha sofferto anche di essere il ragazzo di casa. Il rapporto con Napoli, non è sempre stato idilliaco. Io credo che lui debba dimostrare questa nuova coscienza nella squadra che ama. Ed è per questo, che penso debba restare a Napoli. Si è visto un caso contrario, quello di Donnarumma. Il Milan lo ha spinto fin quassù, fino a diventare il miglior portiere dell’Europeo. Ma Donnarumma ha deciso di fregarsene di questo aspetto. Gigio avrebbe potuto essere il leader del Milan, per i prossimi 10 anni in Champions. Formazione contro l’Inghilterra? Ci potrebbe essere alternanza Verratti-Pessina. La condizione di Verratti non può essere quella ideale. Mancini non toccherà una squadra che sta andando così bene. Peccato per Spinazzola, miglior terzino dell’Europeo. Emerson è due categorie inferiore. Ho qualche patema per il controllo di Chiellini su Kane. Kane esce fuori dall’area, Chiellini ha bisogno di un riferimento. Ma togliere Chiellini è un problema. Abbiamo bisogno di lui nel gioco aereo”.

Fonte: Radio Punto Nuovo