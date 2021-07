Vieri, ex bomber azzurro: “Immobile? E’ utile alla squadra sempre”

L’ ex bomber azzurro, Christian Vieri, è intervenuto a La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: “Se non perdi mai vuol dire che hai anima, e se non perdi mai giocando a calcio, sei squadra. Una grande squadra. Tutta Italia, e tutti gli italiani nel mondo, oggi guardano la Nazionale: la grandezza non sta nella finale, quella l’abbiamo già vinta. Sta nel percorso fatto per arrivarci. Nella rivoluzione che ha fatto il Mancio. Venivamo da un disastro e adesso siamo irriconoscibili, ma in senso buono. Bonucci e Chiellini insieme sono perfetti, fu grande la sintesi di Mourinho: «quei due arrivano da Harvard». Chiello, con due polpacci nuovi, giocherebbe fino a 50 anni. Donnarumma a 22 anni è già il miglior portiere al mondo, è nato per essere un portiere. Chiesa ha più forza di suo padre, è perfetto per il calcio di oggi, ha ragione il ct quando dice che può segnare molto di più. Stanno massacrando Ciro, ma lui e Belotti hanno solo due doveri: lottare e aiutare la squadra. In Nazionale giochi per la maglia e il tuo Paese, non per i tuoi gol: se li fai, bene, se non li fai ma servi alla squadra va bene lo stesso. Invece, se giochi nelle grandi Nazionali, devi sempre far gol: ne sa qualcosa anche Harry Kane, che è stato insultato fino alla quarta partita“