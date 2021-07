Spalletti “Osi” con Victor per l’attacco del Napoli

Nella carriera del tecnico Luciano Spalletti un reparto che spesso è stato messo in evidenza è certamente l’attacco. I nomi sono illustri: Totti, Dzeko e Icardi, per dirne qualcuno. In casa Napoli c’è Victor Osimhen che solo nella parte finale di stagione ha fatto intravedere le sue potenzialità offensive. La punta ex Lille tra infortuni alla spalla, il Covid e il trauma cranico, davvero poco fortunato. Dal ritiro di Dimaro-Folgarida il mister di Certaldo ne potrà trarre vantaggio e cercare di affinare le doti tecniche di Victor, perchè con lui è giusto che si “Osi”.

La Redazione