Spalletti e il ridare la fiducia a Meret e Manolas

Oggi pomeriggio Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa al Konami Training Center di Castel Volturno alle ore 15,00. Tra i giocatori che certamente il mister di Certaldo vorrà ridare la fiducia sono: Meret e Manolas. Il portiere friulano nelle ultime due stagioni è stato al centro delle varie rotazioni con Ospina per il ruolo di estremo difensore. Con l’allenatore toscano sarà lui il titolare indiscusso dei pali azzurri. Sul difensore greco invece, oltre agli infortuni, purtroppo non sempre il rendimento è stato dei migliori. Spalletti lo conosce molto bene ai tempi della Roma e certamente sa bene quanto il buon Kostas potrà dare, in attesa poi di conoscere il futuro di Koulibaly.

La Redazione