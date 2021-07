Southgate, ct Inghilterra: “Contro l’Italia sarà un’altra partita epica”

Ieri sera l’Inghilterra ha battuto la Danimarca, qualificandosi così alla finale contro l’Italia per Euro 2020. Il tecnico inglese, Gareth Southgate, ha espresso tutta la sua soddisfazione per questa vittoria, senza dimenticare la forza dell’Italia, prossima e decisiva avversaria. “Sono molto orgoglioso dei miei giocatori. Sapevamo che non sarebbe stato facile e così è stato. Dopo la larga vittoria sull’Ucraina avevo detto ai miei ragazzi che prima o poi avremmo dovuto dimostrare un po’ di resilienza, magari dovendo rimontare il punteggio. Non ho mai dubitato della squadra, sentivo che ce l’avremmo fatta. La Danimarca è sempre stata molto sottovalutata, la considero una grande Nazionale e questo è un merito in più per i miei, molti dei quali hanno una limitata esperienza internazionale. Abbiamo regalato ai tifosi e a tutto il Paese una notte fantastica, un’emozione che durerà per quattro giorni. L’Italia? Sono ormai due anni che dimostra un grande valore. Hanno dei difensori che sono dei veri guerrieri, ma tutta la squadra è molto forte. Sarà un’altra partita epica, ma noi vogliamo scrivere la nostra storia”.