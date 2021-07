SKY – Napoli-Emerson Palmieri, incontro la prossima settimana. Insigne ha un allenato in Spalletti

Nel corso di “Speciale calciomercato, l’originale”, di Sky Sport 24, il giornalista Gianluca Di Marzio, aggiorna sulle strategie del club di De Laurentiis. “Il Napoli ha nel terzino sinistro il ruolo da colmare per la prossima stagione, ma non c’è fretta eccessiva. Il club azzurro ha puntato su Emerson Palmieri, tanto che la prossima settimana è previsto l’incontro con il suoi agenti. Si cercherà di abbassare le pretese del Chelsea sui 20 milioni. Non ci dovessero riuscire, si andrà al piano B e oltre. Insigne? Dopo l’Europeo ci sarà l’incontro tra le parti. L’aspetto positivo è che mister Spalletti lo considera fondamentale, importante come alleato. Ora è chiaro che le parti in causa cercheranno l’intesa per il tanto atteso rinnovo”.

La Redazione