Sky, Bucciantini su 1 Station Radio: “I terzini dell’Italia mi hanno stupito. Spalletti allenatore di talento, De Laurentiis deve trattenere Insigne”

“L’Italia è una squadra importante, abbiamo incontrato le più forti in questo Europeo – queste le parole di Marco Bucciantini, opinionista Sky, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Domenica sera, con l’Inghilterra, mi aspetto una gara più nelle nostre qualità. Speriamo che ci siano abbastanza tifosi italiani perché il progetto era quello di fare un Europeo su territorio neutrale. Sono due nazionali che giocano in modo diverso, sarà una bella finale. Nell’Italia di Mancini c’è davvero tanto talento, e mancano giocatori come Pellegrini e Zaniolo. Il possesso palla dell’Italia mi ricorda quello della grande Spagna, la Francia ha tanti fuoriclasse, ma si sono vantati troppo e sono stati poco concreti. Io penso che a portieri invertiti, gli azzurri avrebbero subito più gol. Il gol di ieri della Danimarca, sono sicuro che Donnarumma l’avrebbe parato facilmente. Per gli Inglesi il vero capolavoro è stato quello di ammutolire la Germania. Lì ho visto una grande Inghilterra. L’Italia è stata grande contro il Belgio, e determinata a vincere contro la Spagna. Chi mi ha stupito in questa nazionale? Sicuramente i terzini. Anche perché non avevo dubbi sulle qualità di Jorginho, Verratti, Barella, Insigne e Chiesa. Spinazzola e Di Lorenzo hanno fatto delle grandi partite. Il terzino del Napoli ha sofferto solo Doku nella partita contro il Belgio, ma ha comunque fatto cinque sfide ad altissimo livello. Di Lorenzo è un calciatore abituato a giocare ad alti livelli, ma un conto è la Serie A, ed un conto è l’Europeo. Sono giocatori che due anni fa non erano titolari in questa Nazionale. Spalletti? Credo sia il volto giusto per il Napoli. È un allenatore pieno di talento e d’esperienza. Il prossimo campionato, credo sarà un torneo aperto a tutti. De Laurentiis deve fare un sacrificio per trattenere Lorenzo Insigne. Il capitano partenopeo è “roba vostra”, è l’emblema della napoletanità. È un calciatore che quasi sempre dà di più di quello che può dare. Insigne deve far parte del Napoli, e deve essere il capitano della squadra. Non può mancare nella foto di gruppo dei partenopei”.