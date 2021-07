Renica sul rigore concesso all’Inghilterra: “Il difensore danese non lo tocca, a che serve il VAR?”

L’ex difensore del Napoli Alessandro Renica, ha commentato su Facebook il dubbio rigore concesso all’Inghilterra contro la Danimarca: “Dopo questo rigore dato non capisco cosa serve il Var… per me non è rigore non lo tocca nemmeno e non mi si venga a dire che puniscono l’intenzione del difensore danese che non lo tocca per me… Io non lo avrei mai dato”