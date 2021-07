R. De Fanti, agente: “E’ stato criticato per un gioco poco offensivo”

A Radio Marte è intervenuto Roberto De Fanti, agente: “Southgate è stato anche criticato per un gioco poco offensivo, per la prima volta l’Inghilterra ha una squadra che punta a fare un gol in meno. Non ha schierato molti giocatori ma i risultati gli danno ragione, davanti hanno tanta qualità ma si può giocare sempre in 11. In panchina però ha un’intercambiabilità di grandissimo spessore. Ha giocatori molto solidi, giocando peraltro con 2 esterni forti e un fenomeno come Harry Kane saranno loro la minaccia più importante. Rigore? Ieri gli stessi commentatori inglesi sulla BBC parlavano di rigore soft ma ci può stare che sia stato dato. Credo che nessuno possa. Joronen resta al Brescia? Bisognerebbe fare questa domanda a Cellino“.

Fonte: Radio Marte