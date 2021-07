Il Napoli sa perfettamente che questo mercato ci vorrà tempo e soprattutto pazienza, in entrata, ma soprattutto in uscita. Le pagine odierne del Corriere dello Sport aggiornano su Mario Rui, terzino sinistro ex Spezia, Empoli e Roma. Il laterale portoghese guadagna oltre 2 milioni fino a scalare fino al 2025 e non sarà semplice per il Galatasaray trovare la quadra. In questi casi, ci vorrà pazienza e attendere tempi migliori per sbloccare la situazione.

La Redazione