Napoli-Emerson Palmieri, il club azzurro ha un asso nella manica

Il Napoli ha messo nel mirino come terzino sinistro Emerson Palmieri, giocatore per il quale Luciano Spalletti conosce sin dai tempi della Roma. Ovviamente però la strada è tortuosa, non è semplice, come riporta il Corriere dello Sport, visto quanto chiede il Chelsea e l’ingaggio dell’italo-brasiliano. Come spesso accade questo tipo di trattative ci vorrà tempo e cercare il modo di superare gli ostacoli. Tra i club i rapporti sono ottimi, sin dai tempi di Jorginho e il prestito di Bakayoko. Se la situazione dovesse restare così si potrà certamente alla distanza ritrovare la quadra, ma si farà, del resto le amicizie valgono in tutti i campi.

La Redazione