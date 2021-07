Massimiliano Gallo, giornalista: “Insigne? L’Europeo è un trampolino di lancio…”

A “Marte Sport Live”, Massimiliano Gallo, giornalista:

“Rinnovo Insigne? Certamente è una questione di soldi, eliminerei le altre tematiche. Il rapporto tra lui e il Napoli è un rapporto sfilacciato ma precedentemente Insigne aveva avuto Raiola come procuratore e l’obiettivo era la partenza. Chi sa di aver mercato non ha paura di affrontarlo. Non so se lui ha lo stesso mercato di Donnarumma, l’Europeo è un trampolino di lancio. Se dovesse restare a Napoli, bisogna fare un rinnovo che vada bene ad entrambe le parti”.

Fonte: Radio Marte