Malfitano: “Insigne e De Laurentiis non si incontreranno mai, ecco cosa dico a Lorenzo…”

Il giornalista Mimmo Malfitano parla della rinnovo di Lorenzo Insigne, attualmente in fase di stallo con il Napoli: “Lorenzo ne parlerà anche con Luciano Spalletti? Ci sono margini di permanenza? Dipenderà dal giocatore e dal presidente”. Le due parti non si troveranno mai: se Insigne parte da una richiesta di 5.5 milioni netti ed Aurelio De Laurentiis vuole scendere a 3.5, contro i 4.5 che il capitano percepisce adesso, come possono incontrarsi? De Laurentiis vuole dargli un milione in meno rispetto allo stipendio attuale, non so se vi rendete conto. Vorrei però dire ad Insigne: Napoli ti ha cresciuto e reso un giocatore importante, ti ha permesso di guadagnare un ingaggio da top player quando non lo eri; oggi che lo sei diventato, potresti venire tu incontro alle esigenze del club, che è in evidente difficoltà, come tutti i grandi club internazionali. Questo non è un sfizio di De Laurentiis, ma un qualcosa di imposto dalla pandemia, che va contro la volontà iniziale di tutti quanti”.