Lo “scugnizzo” Insigne è al centro del progetto di Spalletti

Oggi pomeriggio Luciano Spalletti sarà presentato in conferenza stampa alle ore 15,00 al Konami Training Center di Castel Volturno. Sono tanti gli obiettivi, tornare in Champions, ma è chiaro che che si dovrà attendere il mercato. Uno dei calciatori perno è certamente il capitano Lorenzo Insigne. Lo “scugnizzo” di Frattamaggiore è fondamentale per il gioco del mister di Certaldo ed è al centro del suo progetto tecnico. E’ chiaro che si dovrà risolvere la questione del rinnovo, secondo il CdS, non semplice, anche dopo le parole del presidente dei giorni scorsi e l’abbassamento dei tetto ingaggi. C’è da attendere l’incontro tra le parti per capire come andrà a finire, ma il neo mister degli azzurri sarà certamente determinante.

La Redazione