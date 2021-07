Italia/Inghilterra, a Wembley anche il Presidente Mattarella

Mentre la FIGC è al lavoro per organizzare la trasferta di 1000 tifosi della Nazionale italiana per la finale di Euro 2020 a Wembley, arrivano conferme circa la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la gara di domenica sera. Stando a quanto riportato da SkySport il capo dello stato sarà infatti nella tribuna autorità dello stadio di Wembley per la finalissima contro l’Inghilterra in programma alle ore 21.