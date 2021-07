In venti milioni  davanti alla tv:  quanta allegria

Già, è passione vera come testimoniano i dati milionari degli ascolti e una ritrovata credibilità sportiva che un po’ ci mancava. Venti milioni di italiani davanti alla tv sono uno splendido biglietto da visita: sommando i dati di Rai1 e Sky, 19 milioni e 822 mila spettatori hanno seguito la sfida con uno share complessivo del 76,9%. Si tratta del 35º evento televisivo più visto di sempre in Italia. Una statistica che conferma ancora una volta la grande passione per il calcio e per la Nazionale: i 50 programmi tv più visti sono tutte partite e 46 sono sfide disputate dagli azzurri. Su Rai 1 la partita di martedì sera tra Italia e Spagna ha totalizzato 17.414.000 telespettatori con uno share del 67,5%. Ha stravinto gli ascolti del prime time: i tempi supplementari sono stati seguiti da 17 milioni 239 mila telespettatori con il 68,8% di share, toccando ai rigori, i 17 milioni 353 mila con il 72,6%. L’incontro precedente Belgio-Italia del 2 luglio, aveva avuto un ascolto medio di 15 milioni 483 mila con il 65,2%. E a questi dati vanno aggiunti quelli di Sky: la semifinale ha ottenuto 2 milioni 408 mila spettatori medi, con il 9,4% di share e con 3 milioni 141 mila spettatori unici, per una permanenza del 77%. I tempi supplementari (dalle ore 22.55) hanno registrato 2 milioni 401 mila spettatori medi con il 9,6% di share. A seguire i calci di rigore (dalle ore 23.34) hanno raccolto 2 milioni 404 mila spettatori medi con il 10,1% di share. Da segnalare un picco di 2.495.568 spettatori medi alle ore 22.45 durante il recupero dei tempi regolamentari e un picco di share del 10,2% alle 23.40 sul rigore decisivo di Jorginho. “Sky Euro Show” ha ottenuto nel pre partita 785 mila spettatori medi con il 4% di share, mentre nel post partita 948 mila spettatori medi con il 9,1% di share. Ora ci aspettano in finale. Fonte: CdS