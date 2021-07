Criscitelli (NCB): “Si è perso entusiasmo, il morale dei tifosi è sotto ai piedi”

Maurizio Criscitelli, presidente del Napoli Club Bologna, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte a Marte Sport Live.

“Spalletti? Mi aspetto che illustri le idee per ripartire. Si è perso un po’ di entusiasmo, gli chiederei proprio cosa farebbe per riportarlo, perché il morale dei tifosi è sotto i piedi. Insigne? Credo che debba prevalere la volontà di entrambi. Io credo che Insigne voglia restare a Napoli e penso che possa fare un sacrificio, anche se non lo ritengo giusto perché ha fatto tanto in questa stagione. L’unica cosa che voglio dire è che non ci possiamo permettere di avere un altro rinnovo di contratto che vada per le calende greche, abbiamo già vissuto questa situazione con Milik. Mai e poi mai farei arrivare il capitano a Castel di Sangro in scadenza di contratto”.