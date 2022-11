Corbo: “La presentazione di Spalletti sarà un successo, nessuno come De Laurentiis sa presentare i nuovi allenatori”

Il giornalista Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica scrive: “La presentazione di Spalletti sarà un successo. Nessuno come De Laurentiis sa presentare i nuovi allenatori. Dal cerimoniale per Benitez fino all’esplosione di allegria per l’arrivo di Gattuso, con un nickname inventato sul momento, “Ringhio Star”, sono ormai letteratura. Ci si divertirà, ed i tifosi lentamente riprenderanno a credere nel Napoli”.