CdS – “Z U P P A I N G L E S E”. Due palloni e un aiutone così esulta Southgate

Un rigore ai supplementari, molto più che dubbio, praticamente inesistente (azione viziata dalla presenza di due palloni in campo), spalanca le porte della finale all’Inghilterra. La prima finale dal 1966 quando vinsero il mondiale, sempre a Wembley.

Farà discutere la decisione dell’arbitro Makkelie, così come quella del Var Van Boekel di non intervenire e far rivedere il possibile contatto tra lo scatenato Sterling e Maehle. Ma, rigore a parte, l’Inghilterra comunque merita contro una Danimarca capace di passare in vantaggio e dare di tutto (e di più). I danesi semplicemente hanno finito la benzina, pagando dazio per la lunga trasferta di Baku e le mille peripezie di questo torneo. E gli inglesi ne hanno approfittato, creando le occasioni migliori nel finale dei tempi regolamentari e soprattutto ai supplementari.

A cura di Gabriele Marcotti