Antonello Valentini, dirigente: “Luis Enrique ci ha messo in difficoltà non dando punti di riferimento…”

A “Marte Sport Live”, Antonello Valentini, dirigente:

“Jorginho Pallone d’Oro? Avrebbe delle chance, anche se, al di là di poche eccezioni (come Cannavaro), generalmente si favorisce chi fa gol. Secondo me, gioca meglio quando non c’è Verratti, perché si pestano un po’ i piedi a vicenda. Luis Enrique ci ha messo in difficoltà non dando punti di riferimento e mettendo Olmo che è stato l’artefice di tutto”.

Fonte: Radio Marte