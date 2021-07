Il mercato del Napoli, lento ma continuo, va avanti, e Anel Ahmedhodzic, difensore centrale del Malmo resta un obiettivo di Giuntoli. Stando a quanto scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno, il ds azzurro si sta muovendo per il classe ’99, anche per battere la concorrenza dell’Atalanta. Intanto Maksimovic ha fatto sapere che vorrebbe restare al Napoli, anche a costo di ridursi l’ingaggio, non essendo riuscire a raggiungere nessun accordo per il rinnovo.