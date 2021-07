Zielinski, nessuna offerta, ma la Premier contatta e si informa

Nessuno è incedibile, il patron è stato chiaro, ma le offerte devono essere irrinunciabili. Piotr Zielinski è uno dei gioiellini azzurri ed è inevitabile che piaccia ai big club, soprattutto, pare in Premier. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il Manchester City e il Liverpool avrebbero contattato l’agente del centrocampista. Arriveranno le famose offerte di cui parlava De Laurentiis? “Il Napoli non ha ancora ricevuto offerte ufficiali ma l’entourage del giocatore negli ultimi giorni ha incassato qualche telefonata dalla Premier League. Prima si è fatto avanti il Manchester City, poi il Liverpool. Klopp è uno storico estimatore di Zielinski, i Reds hanno provato a prenderlo anche quando non aveva ancora rinnovato con il Napoli e aveva una clausola rescissoria da 65 milioni di euro. Il Liverpool ha perso Wijnaldum che è andato a parametro zero al Paris Saint Germain, nella lista dei possibili sostituti c’è anche Zielinski a far concorrenza ad idee più giovani: Bissouma del Brighton e Gravenberch dell’Ajax”.