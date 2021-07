[Video] Copa America – Argentina-Colombia 3-2 (d.c.r.); rigori premiano l’albiceste di Messi

Questa notte a Brasilia si è giocata la seconda semifinale di Copa America tra l’Argentina e la Colombia. L’albiceleste sblocca il match con Lautaro Martinez che su assist di Messi batte l’incolpevole Ospina. I “cafeteros” non stanno a guardare e sfiorano per ben tre volte il pari. Prima con Cuadrado, parata di Martinez e poi con due legni. Con Barrios e a seguire con Mina. Nella ripresa la Colombia pareggia con Cardona, assist di Cardona, battuto Martinez. Dal dischetto l’Argentina vince con il penalty trasformato da Lautaro Martinez, errore decisivo per i colombiani di Cardona, neutralizzato dal portiere dell’albiceleste. La squadra di Scaloni affronterà in finale il Brasile di Neymar e del c.t. Tite.

La Redazione