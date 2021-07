Spunta una data per il rientro di Mertens. Assistito da Canonico durante l’intervento

Per abbassare il tetto ingaggi in questa sessione di calciomercato dovrebbe realizzarsi qualche cessione a tutto dipenderà da chi si farà avanti con delle proposte concrete. Tra quelli che hanno l’ingaggio alto c’è Mertens (4 milioni l’anno) che ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è quindi legato per un’altra stagione al club azzurro. Il belga è stato operato lunedì in Belgio alla spalla sinistra dal dottor Declercq con la supervisione del dottore Canonico, l’intervento di stabilizzazione alla spalla sinistra è stato reso necessario per alcuni fastidi emersi negli ultimi anni. Mertens ora indossa un tutore e dovrà osservare venti giorni di riposo in Belgio, prima di cominciare il percorso riabilitativo. Poi verranno verificate le sue condizioni per stabilire quando potrà cominciare gli allenamenti in maniera differenziata ad agosto: il suo rientro in campo è previsto tra le 6 e le 8 settimane, quindi, Mertens potrebbe provare a farcela già per l’inizio del campionato (21-22 agosto) ma l’ipotesi più probabile è per inizio settembre e tornare disponibile quindi per la prima partita dopo la sosta di campionato (il 5 settembre) e cioè per la terza giornata di serie A in programma il 12 settembre. Sul piano del mercato ora Petagna, potrebbe restare in maglia azzurra, per evitare di restare senza punte.

Fonte: R. Ventre (Il Mattino)