Ore 21,00 – Euro 2020: Inghilterra Danimarca, le probabili formazioni

Adesso il difficile per Gareth Southgate è contenere l’entusiasmo. Perché tra tabloid, social e TV, si sta raggiungendo livelli di eccitazione altissimi, al punto che lo stesso CT danese Kasper Hjulmand sottolinea come possa essere controproducente l’eccesso di fiducia nei propri mezzi. Il terzino Luke Shaw è stato ribattezzato “Shawberto Carlos” (e hanno pure scomodato Roberto Carlos, quello vero, per benedire la cosa). Kalvin Philips, si sa, è il “Pirlo dello Yorkshire”, Pickford il miglior numero uno al mondo, Sterling da pallone d’oro e se Harry Kane prima valeva 150 milioni adesso ne vale 300. Si esagera, certo, ma Southgate non abbocca. La sua Inghilterra fa la formichina, procede con cautela e non si monta la testa. «Ci tocca affrontare una Danimarca molto forte – afferma Southgate – li conosciamo bene, li abbiamo affrontati due volte di recente e, da allora, per me sono diventati ancora più forti. Niente è scontato, sarà una gara difficilissima». E poi c’è la questione Eriksen. «Ovviamente la cosa più importante è che stia meglio – le parole di Southgate – ma al di là di quello hanno perso qualcosa tecnicamente, non c’è dubbio perché Christian è un grande campione. Però in compenso hanno guadagnato tantissimo sotto il profilo emotivo e come spirito di gruppo. Lo dimostrano anche i loro risultati e il fatto che sono arrivati fin qui» Fonte e grafico CdfS