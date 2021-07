Nonostante le offerte estere, Maksimovic ha fatto la sua scelta

Il Napoli sa bene che in difesa non c’è certezza sul futuro di Koulibaly, previsto a breve un incontro con il suo procuratore Ramadani, ma negli ultimi giorni si parla di Maksimovic. Secondo il Corriere dello Sport, il difensore serbo avrebbe detto di no ad offerte provenienti dalla Premier League e la Liga, perchè vuole restare in azzurro. Lui e la sua famiglia si trovano bene in città e non vuole cambiare destinazione o nazione. Bisognerà di nuovo sedersi attorno ad un tavolo e intavolare la trattativa per il rinnovo che era stato rifiutato nei mesi scorsi.

La Redazione