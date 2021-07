Napoli-Koulibaly, previsto il blitz in città del suo manager

Nei giorni scorsi il Napoli avrebbe rifiutato ben 40 milioni dal Psg per Kalidou Koulibaly, cifra che al momento non soddisfa il club azzurro. Il futuro del difensore senegalese sarà discusso nei prossimi giorni tra AdL e il suo procuratore Fami Ramadani. Si discuterà del futuro di K2, estate questa decisiva, perchè è l’ultima per poterlo vendere. Due i motivi, il primo, secondo il CdS, perchè ha raggiunto la maturazione internazionale e la seconda evitare di arrivare ad un anno dalla scadenza, come sta accadendo per Insigne. Si attendono offerte più alte, ma certamente Koulibaly vuole avere il quadro della situazione più chiara.

La Redazione