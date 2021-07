Morata, ancora minacce social: stavolta la moglie “denuncia” i fatti

“Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno sia un fattore di “Italiani” ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire, non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile.”

E’ questo il messaggio di Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, attaccante della Spagna che continua ad essere oggetto di minacce ed insulti. Stavolta, visto che era già successo in precedenza, dopo la gara con la Polonia, la donna ha deciso di rendere pubblica la situazione. La furia è ripresa dopo il penalty sbagliato contro l’Italia. Ricordiamo che oltre ad offese ed insulti, la famiglia di Morata ha subito vere e proprie minacce, compresi auguri di morte. Anche ai figli. E non c’è molto altro da aggiungere.