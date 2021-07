Mercato – Terzino sinistro? Il Leeds lo soffia al Napoli

Accostato negli ultimi mesi anche al Napoli di Luciasno Spalletti, il futuro di Junior Firpo non sarà però in Italia. Il terzino ormai ex Barcellona vestirà infatti la maglia del Leeds United di Marcelo Bielsa in Premier League nella prossima stagione con un contratto per i prossimi quattro anni, come confermato dallo stesso club inglese attraverso i canali ufficiali. In uscita dal Barcellona ormai da diversi mesi,Firpo era stato seguito anche dal Milan oltre che dal club azzurro. «Negli ultimi mesi c’erano molti club interessati. Ma quando il Leeds ha parlato con me e mi ha mostrato il progetto che ha il club ho accettato subito”. Il giocatore è stato pagato dal Leeds 15 milioni di euro, di cui 2 andranno al Betis e a cui va aggiunto il 20% di una eventuale futura cessione che finirà ai blaugrana. Mattino.it