Marocchino: “Per la finale io preferirei l’Inghilterra”

Domenico Marocchino, opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte a Marte Sport Live. “Il calcio è uno sport bastardo: lo studi, lo analizzi, lo fai, poi basta una zolla e ti cambia completamente tutto. Se fossimo stati eliminati avremmo detto che la Spagna ci aveva surclassati. La Nazionale italiana velocemente è riuscita a modificare l’abito strada facendo ma ha un ottimo sarto. Mancini – come lo staff – è stato molto intelligente. E poi ci sono ex giocatori artigiani che sanno gestire il prodotto ed elaborarlo. La Nazionale si è predisposta a 3 gare diverse, ha saputo anche rinunciare al gioco trovando i risultati. Chi meglio come avversaria? Io preferirei l’Inghilterra, perché avremmo la scusante di giocare in casa loro e saranno motivati. Loro si sono adattati a cambiare il modo di giocare stando sui giocatori rapidi e i centravanti. Perdere contro la Danimarca sarebbe peggio, meglio alzare l’asticella! Abbiamo un portiere stratosferico, dei giocatori forti come Chiesa, Berardi, Insigne e Jorginho che ha battuto un rigore con una boccata di sigaretta. Non abbiamo il fraseggio della Spagna, in mezzo al calcio hanno shockato”.