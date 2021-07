M. Esposito, ex calciatore: “Luciano ha voglia di rivalsa, non lo lascerà andar via”

Queste le parole di Massimiliano Esposito, ex calciatore, fra le tante, del Napoli, ai microfoni su 1 Station Radio: “Insigne sta disputando un Europeo importante, positivo. Mancini ha preferito lui come falso nove che Belotti, e questo fa capire come la sua qualità sia indispensabile per la Nazionale ma anche per il Napoli. Giocatori così sono sempre più rari, siamo fortunati ad averlo all’ombra del Vesuvio. Ha imparato a gestire la pressione, è maturato, da qui in avanti può solo fare meglio. Credo e spero che ADL faccia il sacrificio economico e gli rinnovi il contratto, anche perché non credo che Spalletti voglia fare a meno di Insigne. Luciano ha voglia di rivalsa, non lo lascerà andare via. Per essere ambiziosi devi tenere i pezzi pregiati, come Lorenzo e Koulibaly.”