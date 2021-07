La moviola di Edmondo Pinna: non sufficiente la gara del tedesco Brych

Non sufficiente Brych, malissimo nella valutazione dei falli (Garcia su Belotti?) e sul disciplinare: mancano almeno 5 gialli, due (se non tre) per Dani Olmo. Accettazione zero da parte dei giocatori spagnoli. Alla fine non incide, non ci sono stati episodi cruciali in area (braccio di Chiellini e contatto Di Lorenzo-Garcia).

REGOLARE: SI E NO

Ok il gol di Chiesa: l’azione nasce da un passaggio di Insigne per Immobile, tenuto in gioco da Laporte e Garcia. In offside netto Berardi su lancio Chiellini.

NO RIGORE

Protesta la Spagna, ma il braccio sinistro di Chiellini è in appoggio. Contatto Di Lorenzo-Garcia, forse una leggera trattenuta, ma Rosetti ha detto che i rigori devono essere netti.



DISCIPLINARE



Malissimo, elenchiamo tutti i gialli mancati: Busquets trattiene Barella in ripartenza; Di Lorenzo su Torres in ritardo; Koke duro su Emerson; Dani Olmo su Barella, più tardi manda a quel paese l’arbitro (gesto visibilissimo) e allontana il pallone, quindi ostacola Donnarumma sul rinvio. Mah…

VAR: Fritz 6 – Poco da controllare per l’amico Fritz.

A cura di E. Pinna