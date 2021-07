ITALIA – PANCHINA: per “Il Mattino” dalla panchina tutti promossi

E siamo ai subentrati. Ottimo apporto. Da parte di tutti. Indistintamente. Questa Nazionale si distingue per la molteplicità delle proprie varianti. Forse anche troppe, in questo specifico caso. Lo ha rilevato più di uno. Ma, come sempre, la verità ce la racconta il campo. Lotta, cuore, aiuto reciproco, intelligenza e tattica individuale. Grinta. Tattiche di reparti. Un sintetico compendio del gioco del calcio. Andato a buon fine. Anche per il soccorso della buona sorte. Che, per prevalere fra pari, non può mai mancare…

BERARDI 6,5

Ha la palla buona per chiudere, si ammoscia. E’ vivo.

PESSINA 6,5

Non dà quell’impulso che ci si aspettava. Dignitoso, comunque.

TOLOI 6

Che ansia, Olmo. Ma è sempre sul pezzo.

BELOTTI 6,5

Lotta, come sempre. Rigorone.

LOCATELLI 6

Pochi minuti, senza magia. Il rigore, peccato.

BERNARDESCHI 6,5

Fa più del suo.