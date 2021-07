Il mercato dei big – Fabian, Zielinski e KK: al momento solo rumors

Il messaggio presidenziale è arrivato forte e chiaro in merito al mercato: nessuno è incedibile con l’offerta giusta. Non solo Koulibaly o addirittura il capitano (se volesse andar via) ma anche qualche big di centrocampo. Sono in due i più appetibili. Entrambi reduci da un Europeo in ombra: Fabian Ruiz e Zielinski. Finora solo rumors d’interessamenti, ma nessuna mossa concreta. Lo spagnolo è seguito dalle big della Liga, innanzitutto dal Real Madrid ma anche dal Barcellona e Zielinski da quelle di Premier League, Manchester City e ora anche Liverpool. L’altro big, come detto, è Koulibaky, il difensore senegalese, anche lui seguito dalle big di Premier e dal Psg. Ma anche per lui finora nessun’offerta arrivata al club azzurro.

Il Mattino